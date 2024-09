Professioni infermieristiche Nucci si ricandida

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dopo l’annuncio della candidatura di Monica Leporatti per le elezioni degli organi direttivi dell’Ordine delleinterprovinciale per il quadriennio 2025-2028, ecco una seconda lista – "Costruire insieme" – , con 31 candidati e con candidato alla presidenza colui che sta ricoprendo attualmente il ruolo, David. Infermiere pistoiese, dopo aver guidato l’Ordine nei due ultimi anni e mezzo, sicon l’obiettivo di portare in primo piano il tema dell’infermieristica, con le sue necessità, le urgenze, le prospettive. "Sulla scia delle ultime esperienze di concorsi in Toscana, ci impegniamo a proporci come partner a Estar per la predisposizione di bandi in grado – fanno sapere dalla costituita lista - e descrivere le principali conoscenze e competenze trasversali, tecniche e attitudinali, relative al profilo professionale richiesto.