Non mi era mai successo Maria Rosaria Boccia | Bianca Berlinguer parole pesanti in tv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ieri, martedì 10 settembre, sul versante occidentale dell'Atlantico andava in scena il primo dibattito televisivo per le presidenziali americane tra il candidato repubblicano Donald Trump e la leader democratica Kamala Harris. A casa nostra, invece, i telespettatori italiani speravano di assistere all'intervista dia È sempre Cartasu Rete 4. Ma lady Pompei ha deluso tutti. Nonostante si sia recata negli studi televisivi di Mediaset - sul Palatino a Roma-, ha deciso di non rilasciare l'intervista alla conduttrice. Secondo quanto sostiene l'imprenditrice, la redazione dellanon sarebbe stata sufficientemente preparata sul caso che l'ha vista protagonista insieme all'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.