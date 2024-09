Napoli il debutto dei nuovi acquisti | Lukaku McTominay e Neres potrebbero partire titolari contro il Cagliari

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Conte potrebbe schierare i trefin dal primo minuto nella sfida di domenica tra. Ilsi prepara a un grande inile i tifosi azzurri sono in fermento per vedere all’opera iche hanno arricchito la squadra durante la finestra di mercato. Domenica 15 settembre, alle ore 18, l’Unipol Domus sarà teatro di una sfida che promette di entusiasmare. Antonio Conte, tecnico del, potrebbe sorprendere tutti schierando non solo Romeludal primo minuto, ma anche altri due voltiin prima linea, ma non solo Romelu, il grande colpo dell’estate, è pronto a dimostrare il suo valore. L’attaccante belga ha deciso di rinunciare alla convocazione con la Nazionale per concentrarsi completamente sule integrarsi al meglio con il gruppo.