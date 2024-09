Lusso e grande distribuzione | il dibattito continua

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ilguida l’abito in un percorso produttivo lontano da quello della. Questa lontananza è dovuta alla nuova struttura amministrativa che distingue le due macro produzioni in uno spazio d’uso lontano e diverso. Il luxury sta riprendendo così uno storicoin termini die di guadagno con i suoi stessi brand e gruppi.: ilLa modifica strutturale alla quale sta venendo l’abito riguarda il tema antico del prodotto e della produzione. Quest’ultima in particolare ha sempre investito su un capo progettato per giungere al cliente con una veste unica. Un percorso di personalizzazione che permette aldi mantenere alta la sua immagine, diversa da quella seriale della