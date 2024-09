L’Ue non potrà mai essere democratica | è ora di liberarsi di Maastricht e puntare a un’Unione confederale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nel suo recente intervento al seminario di Cernobbio indetto dalla European House-Ambrosetti, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha affermato: “Sovente i critici (della Ue, nda) omettono due aspetti: anzitutto l’Unione europea è caratterizzata dalla partecipazione diretta dei popoli alle decisioni; inoltre, le scelte che, talvolta, sono oggetto di polemiche a livello locale non sono il frutto non di normative imposte da oscuri poteri, bensì sono concordate in sede comunitaria tra i governi nazionali, la Commissione, il Parlamento Europeo, con procedimenti partecipati e trasparenti”. Queste affermazioni appaiono stupefacenti.