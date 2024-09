L’Oktober Festival a MagicLand dal 14 settembre al 6 ottobre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (askanews) – Dal 14al 6, il cuore di, piazza Main Street, si animerà con i colori e i sapori delfest, la celebre festa bavarese che ogni anno richiama migliaia di appassionati. In occasione del, il Parco più grande del Centro-Sud Italia si trasformerà in un vero e proprio villaggio bavarese, dove i visitatori – immersi in un’atmosfera festosa – potranno degustare un’ampia selezione di birre artigianali locali e la tradizionale birra cruda bavarese, accompagnate da prelibatezze come lo stinco di maiale, i maxi wurstel con crauti ed i famosi brezel, sia salati che dolci. Numerosi stand gastronomici soddisferanno anche i palati più esigenti, proponendo un viaggio culinario tra le tradizioni bavaresi e le eccellenze del territorio.