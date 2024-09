Libano raid Israele contro Hezbollah

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 11 settembre 2024) 8.25 L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver colpito nella notte circa 30 sistemi di lancio e infrastrutture militari dei miliziani dinel Sud del. Gli obiettivi colpiti "rappresentavano una minaccia per i civili israeliani nelle aree di Jibbain, Naqoura, Deir Seryan e Zibqin",si legge nel messaggio dell'Idf su Telegram.israeliani anche a Tubas, in Cisgiordania, dove sono morte almeno 5 persone. Secondo il ministero della Sanità palestinese, altre 2 persone erano rimaste uccise in una Tulkarem.