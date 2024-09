La professione delle nuove generazioni | Mary La Chatter

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tra le varie cialtronate dei business online, c'è chi ha creato un lavoro “vero e proprio”,La, giovane imprenditrice di 23 anni che ha trasformato comuni e banali chat, in una vera e propria attività.ha iniziato come “,” gestendo chat social per vari imprenditori. Con la sua sua intraprendenza e desiderio di crescere, dopo aver notato l'incremento della richiesta per professionisti come lei, ha creatoUniversity, che svela i segreti del mestiere, diventato molto in voga negli ultimi anni. Insieme al suo team é riuscita ad attirare persone da tutta Italia dando loro una vera e propria opportunità, moltissimi hanno trovato il loro posto in un'azienda e hanno iniziato il loro percorso lavorativo in questo nuovo “mondo”.