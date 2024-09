Jannik Sinner come Frankenstein quasi perfetto | ecco il suo unico punto debole

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un meravigliosoche ha carpito colpi e magie da molti campioni ammirati in gioventù per farli poi suoi, personalizzandoli e costruendo un tennisimpossibile da arginare. Anche grazie a questa dotesi è trasformato nella stupefacente creatura che sta cambiando il suo sport. Del nuovo re di New York è stuzzicante fare un'analisi ai raggi X sul piano tecnico, colpo per colpo, paragonandolo ai grandi del tennis. Un gioco che facciamo insieme a Giorgio Giani, mental-coach e studioso di tennis. SERVIZIO. Il colpo che apre il gioco non è mai stato naturale in: è stato costruito negli anni, modificando la posizione dei piedi e l'arco della spalla. Chi ricorda? Pete Sampras, il 14 volte vincitore di Slam, di cui 7 a Wimbledon.