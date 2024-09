Infermieri ' garantire massima partecipazione a elezioni ordini provinciali'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (Adnkronos Salute) - La Federazione nazionale deglidelle professionistiche (Fnopi) prende le distanze da ogni forma di strumentalizzazione del percorso elettorale che sta interessando i proprie intergiunti a fine mandato, al fine di assicurare il controllo e la verifica della regolarità delle procedure in corso. In una circolare inviata ai 102delle professionistiche - riporta una nota - la Federazione sottolinea che il Ministero ha sollecitato, così come già aveva fatto la Federazione in una circolare precedente, tutti gliSanitari che stanno per aprire la stagione elettorale al rigoroso rispetto delle norme e dei regolamenti in materia, in modo da assicurare uno svolgimento delle operazioni elettorali improntato aladell'elettorato passivo e attivo.