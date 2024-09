Il futuro era già stato deciso la scelta è stata di Mazzarri | il clamoroso retroscena

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dopo mesi di distanza emerge una dir poco incredibile di Walter. L’allenatore avrebbe condizionato ildi un azzurro. Il Napoli ha chiuso un ciclo per aprirne uno del tutto nuovo con Antonio Conte in panchina. Ciò nonostante, però, la stagione passata resterà per sempre nella storia. Infatti, dopo la vittoria del tricolore tutti si aspettavano una stagione da protagonisti, la quale però non si è mai concretizzata. I tre cambi in panchina hanno inciso in modo del tutto negativo, basti ripensare ai risultati ottenuti da Waltere Francesco Calzona. I due allenatori approdati a Napoli hanno complicato ancor più le cose, in modo particolare l’ex Cagliari. Infatti, la seconda esperienza di Walteral Napoli ètutt’altro che positiva. Scarsi risultati, prestazioni opache e tanto altro hanno condito il ritorno dell’allenatore in Campania.