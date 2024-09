Il colibrì | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il: trama, cast e streaming delsu Rai 1 Questa sera, mercoledì 11 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Ildel 2022 diretto da Francesca Archibugi e tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama In un’alternanza di passato e presente ilripercorre la vita di Marco Carrera, detto il, per via del suo fisico minuto e delicato dell’infanzia. Marco proviene da una famiglia dell’alta borghesia; i genitori, architetto e ingegnere, sono uniti da un rapporto di continui alti e bassi, impegnati in eterni litigi e dipendenza reciproca. Il ragazzo è da sempre innamorato di Luisa, ragazza italo-francese con cui ha la sua prima storia d’amore. Suo caro amico è Duccio, con cui decide di partire segretamente per Lubiana in cerca di fortuna.