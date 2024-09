Francia L’Equipe | Clima teso dopo il ko con l’Italia Maignan critica le stelle

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024)in casa. Secondola sconfitta contronel match di Nations League, nello spogliatoio dei Bleus sarebbe andato in scena un acceso diverbio tra i giocatori. Secondo la ricostruzione, il portiere del Milan, Mikeavrebbeto alcuni compagni di nazionale, soprattutto le. Non ha fatto nomi e Kylian Mbappé (il principale fuoriclasse della nazionale) non ha reagito. L’attaccante del Real Madrid comunque non è stato a guardare e in un discorso avrebbe manifestato la necessità di lavorare di più sulla tattica. Lunedì, contro il Belgio, il ct Didier Deschamps ha lasciato in panchina Mbappé, dando la fascia di capitano a Ngolo Kanté e non a. La Federcalcio transalpina ha precisato: “L’abbiamo data a Kanté perché era l’unico ad aver accumulato più di 60 presenze”.: “il ko con