Emily in Paris a Roma | Ilary Blasi incanta sul red carpet

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La celebre serie televisivain, che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, ha scelto la città eterna come location per un esclusivo evento promozionale., nota conduttrice italiana, è stata una delle protagoniste della serata, attirando l’attenzione dei media con il suo look mozzafiato sul redin: una nuova tappa a. Crediti: Ansa – VelvetMagL’evento dedicato ainsi è tenuto in una delle più iconiche location della capitale italiana, richiamando star internazionali e locali. La serie, ambientata principalmente a Parigi, ha recentemente esplorato la possibilità di includere nuove ambientazioni eè stata la città perfetta per promuovere le prossime stagioni.Cooper, interpretata da Lily Collins, è diventata un’icona di stile e spirito avventuroso.