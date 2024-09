Droga per un milione di euro Scoperte piante di cannabis nascoste nel parco del Ticino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Duecentodi, alte due metri e mezzo, disposte in filari e con tanto di sistema d’irrigazione alimentato con pannelli solari portatili. Una vera e propria piantagione illecita, che avrebbe prodotto 100 chili di, per un valore di oltre undi. Ma è stata scoperta da una ricognizione aerea della Guardia di finanza, che ha individuato dall’elicottero la zona in riva al, in mezzo ai boschi del, raggiungibile solo dal fiume perché priva di strade e sentieri. L’operazione è stata resa nota ieri con comunicato stampa diramato dalla Procura di Pavia.