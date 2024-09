Dentro è un completo disastro | la confessione di Jannik Sinner una tempesta in corso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dopo il trionfo, perè tempo di interviste. Il tutto negli Stati Uniti, dove si è appena imposto agli Us Open, una vittoria leggendaria nella finale contro Taylor Fritz, liquidato in tre set, al pari di tutte le polemiche per il caso-doping che hanno accompagnato il perdell'azzurro. L'altoatesino ha vinto in modo netto, un torneo in cui spesso è sembrato invincibile, inscalfibile, soprattutto a livello mentale. Ma non è tutto così semplice Di quel che prova durante le partite,ne ha parlato a Kelly e Mark, format a stelle e strisce del quale era ospite. Quando gli hanno fatto notare come, dall'esterno, appaia sempre molto tranquillo, insomma sembra non tradire alcuna emozione, ecco che il 23enne risponde: "Sembro tranquillo dall'esterno? Sì, dall'esternoè un. C'è unain