Come richiedere la carta Dedicata a Te ? Ecco il modo semplice che nessun dice

(Di mercoledì 11 settembre 2024)laa Te"?ilcheSe ti stai chiedendoottenere laprepagata "a Te", un supporto economico di 500 euro per l'acquisto di beni essenziali, sei nel posto giusto. In questa guida completa e, scopriraila, quali sono i requisiti, eutilizzarla nelpiù efficace possibile. Vedremo anche dove trovare la lista degli esercizi che accettano questa, così da sfruttarne al meglio i vantaggi. Cos'è laa Te? Laa Te è unaprepagata, ideatamisura di sostegno alle famiglie con basso reddito in Italia. Ogniè caricata con un contributo di 500 euro, utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità , carburante, e abbonamenti per i mezzi pubblici.