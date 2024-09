Casapulla | lavori di ristrutturazione boom di iscrizioni e nuova aula nella scuola primaria

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 11 settembre 2024). Grande attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Ferdinando Bosco sul fronte della manutenzione dei plessi scolastici insistenti sul territorio di. Grazie all’impegno dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Santina Santorelli, entro la fine del mese di settembre saranno ultimati ialla mensa scolastica nell’istituto di via Rimembranza. Inoltre, si è deciso di effettuare anche degli interventi di manutenzione ordinaria alle facciate dei plessi dellamaterna, dell’asilo e dellaelementare di via Rimembranza. Verranno sostituite in tutti gli istituti scolastici del territorio comunale le tapparelle e, nei prossimi giorni, saranno avviati ulteriori opere di manutenzione straordinaria dei servizi igienici.