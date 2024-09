Calderone apre alle pensioni oltre i 67 anni ma su base volontaria

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La ministra del Lavoro, Marina Elvira, ha aperto alla possibilità di estendere il percorso lavorativoi 67, ma solo su. Durante un’intervista,ha spiegato che la flessibilità nell’uscita dal mondo del lavoro potrebbe rappresentare un’opzione utile per i lavoratori che desiderano continuare a lavorare e, allo stesso tempo, una rispostaesigenze di alcune aziende, specialmente nel settore pubblico, dove il ricambio generazionale può essere più lento e complesso.alla questione dell’età pensionabile, la ministra ha discusso altre tematiche chiave per la prossima Manovra, come il rafforzamento dei fondi pensione e la necessità di incentivare una maggiore adesione alla previdenza complementare.