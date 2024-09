Borse Piazza Affari apre in positivo alla vigilia della riunione della Bce

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Leeuropee aprono in lieve rialzo, in attesa del dato sull’inflazione Usa di agosto. Gli analisti prevedono un calocomponente principale dal 2,9% di luglio al 2,6% su base annua, mentre la componente core dovrebbe rimanere invariata. Questo dato potrebbe influenzare le aspettative sui futuri movimenti dei tassi d’interesse, con gli investitori che anticipano una riduzione di 25 punti base al meetingFed del 18 settembre. Lieve aumento perche segue l’andamento delle principalieuropee. Francoforte mostra un moderato progresso dello 0,45%, mentre Londra negozia con un incremento dello 0,1%. Parigi avanza dello 0,38%, ma senza particolari slanci. Milano è in crescita dello 0,49%.