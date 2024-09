Bonus prima casa 2025 attesa per le novità | le ultime ipotesi

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 settembre 2024), si attendono: le, le agevolazioni ficali in dettaglio per la misura a disposizione di molte famiglie Il futuro delè al centro dell’attenzione in vista della Manovra di bilancio. Questa misura, fondamentale per sostenere l’acquisto dell’abitazione principale e facilitare l’accesso ai mutui, potrebbe subire importanti modifiche.– notizie.comLe agevolazioni fiscali legate all’acquisto dellaabitazione rappresentano un pilastro per molte famiglie italiane. Negli ultimi anni, il governo ha introdotto misure specifiche per i giovani e le famiglie numerose, con l’intento di rendere più accessibile diventare proprietari di una. Tuttavia, con la scadenza fissata al 31 dicembre 2024 per alcune di queste agevolazioni, si apre un periodo di incertezza esulle decisioni future.