Bonus librerie 2024 via alle domande dal 16 settembre | i requisiti e gli importi concessi

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dopo essere stato introdotto per la prima volta nella Legge di Bilancio 2018, torna, anche nel, il. Si tratta di un’agevolazione che sostiene, in primo luogo, le piccolecon un credito d’imposta che arriva a un massimo di 20mila euro per le realtà indipendenti non facenti parte di gruppi editoriali e di 10mila euro per tutte le altre. Per ottenere i benefici di questa misura è necessario presentare regolare domanda sul portale dedicato a partire dal 16ed entro il 31 ottobre dello stesso anno. A suo sostegno sono stati destinati per l’anno in corso 8.250.000 euro. Cos’è ilIlè una misura introdotta nel 2018 che ha lo scopo di sostenere l’attività delle realtà economiche che operano nel settore della vendita di prodotti editoriali.