Assalto armato in banca rapina da 300mila euro | i quattro banditi finiscono a processo

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ferrara, 11 settembre 2024 – Due anni dopo l’efferatoalla filiale dellaCentro Emilia di via Porta Romana, per itori finiti dietro le sbarre inizia la strada per ricevere il conto della giustizia. Domani, infatti, le posizioni deiprofessionisti del crimine saranno discusse davanti al giudice Danilo Russo, nell’ambito di procedimenti che si svilupperanno con rito abbreviato. L’ultimo tassello era stato trovato ad aprile scorso, quando a Melzo, in provincia di Milano fu arrestato il quartotore della banda che aveva agito in città il 12 settembre del 2022. Era ricercato ed è stato rintracciato mentre tentava di commettere un’altra. Ironia della sorte, o forse semplicemente l’inevitabile destino dei professionisti del settore, i quali mettono certamente in conto che prima o poi la loro ’carriera’ è destinata a finire.