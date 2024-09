AEW All Out 2024 – Review

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 11 settembre 2024) MJF vs Daniel Garcia (7,5 / 10) Il sipario si è alzato con un incontro carico di tensione tra MJF e Daniel Garcia. La loro rivalità ha raggiunto l’apice in questo match, con Garcia che ha scatenato la sua furia su MJF ancor prima del suono della campanella. Nonostante l’aggressività di Garcia, MJF ha dimostrato la sua scaltrezza, sfruttando l’emotività del suo avversario. Il finale ha visto MJF trionfare con un colpo basso non rilevato dall’arbitro, seguito da uno schienamento fulmineo. Un match che è stato veramente buono. Qualcuno avrebbe voluto vincesse Garcia per fargli fare quel passettino in più verso il main eventing ed io ero tra questi. Gran bel match comunque.