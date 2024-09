Adesso i droni assomigliano ai corazzati La novità dall’Australia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Non soloiraniani, artiglieria esudcoreani o, addirittura, caccia di quinta generazione turchi. C’è un’altra potenza regionale che, da qualche tempo, sta investendo con forza nel suo ecosistema difesa, ivi compreso uno stimolo all’innovazione dell’industria: l’Australia. Da Canberra, nel recente passato, è venuta fuori la prima hard-kill australiana usando un’arma a energia diretta (laser) e, andando più indietro, anche quegli splendididi cartone che, sfruttando l’effetto sorpresa, danneggiarono jet e sistemi anti-aerei di Mosca., il ramo down-under del gigante britannico Bae Systems ha svelato un nuovo corazzato, l’Atlas Ccv, che, pur essendo simile a un veicolo da trasporto truppe, è in realtà senza equipaggio. Atlas Ccv è in realtà un elaborato acronimo: Autonomous tactical light armour system, nella Collaborative combat variant.