Addio a Ernesto Rossi presidente di ApertaMente

(Di mercoledì 11 settembre 2024)dell’associazionedi Buccinasco che si occupa di assistere e proporre percorsi educativi a bambini e ragazzi del campo sinti nel quartiere Terradeo, valorizzando la cultura di cui era un profondo conoscitore. Aveva 84 anni e viveva a Trezzano, dopo aver trascorso tanti anni a collaborare con organizzazioni umanitarie, tra cui EveryOne Group che ha espresso "commozione per la perdita di una persona che si è sempre battuta per la tutela dei diritti e della cultura delle comunità rom e sinti, contro ingiustizie e pregiudizi". A Buccinasco organizzava numerose iniziative all’interno del campo sinti, tutelando le tradizioni degli abitanti e assistendoli contro ogni forma di discriminazione.era entrato nel 1996 nell’associazione Opera Nomadi. "Un uomo buono - il ricordo -, impegnato nel sociale, nell’inclusione, sempre generoso".