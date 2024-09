40 anni di Ken il guerriero | la festa al cinema – solo il 14 15 16 ottobre

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Arriva per la prima volta sul grande schermoper tre giorni, il 14, 15 e 16, KEN IL– IL FILM, pietra miliaredel mondo anime datato 1986 e atteso secondo appuntamento della Stagione degli Anime al, il progetto esclusivo di Nexo Studios distribuito in collaborazione con Yamato Video, che per l’autunno 2024 porterà nelle sale anche The Last: Naruto The Movie e Overlord – Il Film: Capitolo del Santo Regno. L’elenco delle sale che programmeranno la stagione sarà a breve disponibile su nexostudios.it e le prevendite saranno aperte a partire dal 18 settembre. L’evento viene proposto nelle sale in occasione dei 40dal debutto televisivo della prima serie anime di Ken il, trasmessa su Fuji Television dall’111984 e ispirata al celebre manga scritto da Buronson e disegnato da Tetsuo Hara che aveva debuttato l’anno precedente.