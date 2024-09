Viene bocciata in primo elementare ma i genitori fanno ricorso Il Tar lo accoglie | Doveva essere aiutata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024) Una bambina di sei anni, iscritta alanno della scuola primaria a Napoli, è stataper presunto scarso rendimento, ma la famiglia ha deciso di farecontro la decisione. Il Tar di Napoli ha accolto ilin via cautelare, sospendendo la bocciatura e ordinando la riammissione provvisoria della bambina alla seconda classe, in attesa della sentenza definitiva prevista per aprile 2025.Leggi anche: Maestraadescava ragazzini per fare sesso e video hard. Ora è arrivata la condanna Secondo quanto riportato dall’avvocato Claudio Ciotola, che assiste la famiglia, la bocciatura è stata ritenuta eccessivamente severa, considerando la delicata situazione psicologica della bambina, che è seguita da specialisti.