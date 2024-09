Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’esercito Russo Rivendica il controllo della città di Krasnodar Sky di 3 villaggi nella regione di Donetsk nell’ucraina orientale in un comunicato del Ministero della Difesa Russo Ha dichiarato che i suoi soldati hanno conquistato Carlo Visca così come villaggi di galinska voilier agriturista grano trojska che aveva una popolazione di circa 16000 abitanti prima dell’inizio del conflitto era diventata più neraabiti dall’inizio dell’anno con la caduta di Marin CAP di altre due città vicine da tempo Roccaforte si trova a circa 20 chilometri a ovest del Donetsk sotto il controllo delle truppe russe l’esercito Russo riferisce finalmente di aver conquistato piccoli villaggi ma è più raro che vengono controllate delle città nellesettimane Infatti soldati di Mosca sono avanzati ...