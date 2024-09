Totò Schillaci la sua malattia | sintomi prevenzione e mortalità Pazienti sempre più giovani

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) Le condizioni di, ricoverato nel reparto di Pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo, sono stazionarie. Lo riporta l’Ansa, citando la direzione sanitaria dell’ospedale. “Il nostro amatoè in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente, notte e giorno”. Così ieri la famiglia disui profili social dell’ex attaccante, che un anno fa aveva combattuto contro un tumore al colon. Il quadro clinico dell’ex calciatore resta grave. Il tumore del colon che ha colpito l’ex calciatore, “è il secondo tumore per frequenza ed è ai primi posti sia nei maschi che nelle femmine. Una neoplasia che dobbiamo tenere bene in considerazione”, spiega all’Adnkronos Salute Maurizio Vecchi, professore di gastroenterologia dell’università degli Studi di Milano e direttore della Gastroenterologia ed Endoscopia al Policlinico del capoluogo lombardo.