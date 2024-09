The Lord of the Rings | The Hunt for Gollum uscirà in due parti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 10 settembre 2024) Ian McKellen ha confermato che il prossimo film di Andy Serkis,Thefor, sarà diviso in due film. Ian McKellen ha confermato che il prossimo film di Andy Serkis, Theof the: Thefor, sarà diviso in due. McKellen, che tornerà a vestire i panni di Gandalf, spiega di non aver ancora letto la sceneggiatura, ma che dovrebbe essere terminata all'inizio del prossimo anno. "Mi hanno detto che si tratta di due film", ha dichiarato l'attore a This Morning. Di recente è stato riferito che Serkis potrebbe usare l'intelligenza artificiale per far invecchiare i suoi attori di LOTR, tra cui McKellen, Viggo Mortensen, Elijah Wood e Orlando Bloom. La storia di