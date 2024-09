The Casting of Frank Stone | Guida allo sblocco del trofeo 8 Bit Hero

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di martedì 10 settembre 2024) Nel terzo capitolo di Theof, la macchina arcade che trovi può sembrare un richiamo nostalgico ai classici, ma è anche la chiave per sbloccare il“8 Bit”. Superare il punteggio di 5020 punti in questo gioco arcade non è una passeggiata, ma con la giusta strategia e un po’ di pazienza, puoi ottenere ile continuare la tua avventura horror. Dove Trovare la Macchina Arcade Una volta recuperato il latte dal negozio di curiosità, dirigiti verso la farmacia. Al retro della farmacia, troverai la macchina arcade. Questo gioco è una variazione del classico Space Invaders, e il tuo obiettivo sarà battere il punteggio di 5020 punti.