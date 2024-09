Stop allo smartphone per gli Under 14 1 200 firme in poche ore

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 10 settembre 2024) AGI - Ha superato le milleinore la petizione su Change.Org per chiedere di vietare l'uso degliagli14. "Chiediamo al governo italiano di impegnarsi per far si' che nessuno dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze possa possedere unopersonale prima dei 14 anni e che non si possa avere un profilo sui social media prima dei 16", si legge nell'appello di cui sono primi firmatari il pedagogista Daniele Novara e lo psicoterapeuta Alberto Pellai. La petizione chiede un'ulteriore stretta sull'uso dei cellulari per i giovanissimi dopo il divieto di averli in classe fino alla terza media deciso dal governo. È stata sottoscritta da intellettuali e personalità del mondo dello spettacolo, da Paola Cortellesi a Piefrancesco Favino, da e Alba Rohrwacher a Luca Zingaretti.