Stop alle violenze o chiudiamo il Pronto Soccorso

(Di martedì 10 settembre 2024) AGI - "Insi lavora in condizioni difficili, abbiamo un organico dimezzato, non riusciamo a recuperare medici e i cittadini che arrivano in condizioni non gravi devono aspettare, devono avere pazienza. Se continuiamo cosi' finiremo per chiudere ilperché rimarremo senza medici, infermieri ed operatori sanitari": lo ha detto il direttore generale del policlinico Riuniti di Foggia, Giuseppe Pasqualone, in una conferenza stampa indetta dopo le ultime aggressioni a medici e infermieri dell'ospedale foggiano.  "Il mio appello - ha proseguito Pasqualone - è al rispetto del personale in servizio perché è bravo e lo dicono i dati a livello nazionale. Il policlinico di Foggia è posizionato tra i migliori in Italia".