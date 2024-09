Sterminate le 50mila api dell' alveare di Lollobrigida al ministero dell' Agricoltura

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 10 settembre 2024) Lo scorso 20 maggio, in occasionea Giornata mondialee api, il ministroFrancesco, in un video pubblicato sul suo profilo social ufficiale, era stato ripreso sulla terrazza romanaa sede del Mesaf dove, in collaborazione con la Federazione apicoltori italiani, aveva allestito uncomposto da tre arnie. Il primo apiario urbano in Europa a essere ospitato in una sede istituzionale. L'obiettivo'iniziativa? Promuovere la tutelae impollinatrici, "che sono un patrimonio di immenso valore per la tutela'ambiente: senza le api moltee nostre produzioni agricole non sarebbero possibili", aveva detto in quell'occasione. Ora, le api di quell'che orna il tetto del civico 20 di via XX Settembre a Roma, sono statetutte eda vespe e calabroni.