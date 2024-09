Sinner e la Wada | niente ricorso al TAS Il n 1 si toglie un peso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) Finisce qui l’incubo di Jannik, da oggi ufficialmente prosciolto da ogni accusa di doping. Come riporta il Corriere della Sera, laavrebbe infatti rinunciato alla possibilità di presentareal Tribunale Arbitrale Internazionale dello Sport (Tas) contro la sentenza dell’Itia (International Tennis Integrity Agency) del 19 agosto che scagionava il numero 1 ATP dopo la doppia positività al Clostebol riscontrata in quantità minime lo scorso marzo. Il 9 settembre (a mezzanotte) scadeva il termine (21 giorni dopo la sentenza) per fare appello al TAS da parte di(agenzia internazionale antidoping) e Nado Italia (agenzia italiana antidoping), ma entrambe hanno scelto di rinunciare al. L’assoluzione dell’azzurro, fresco vincitore degli US Open a Flushing Meadows, diventa così definitiva.