Riassunto | Jio amplia i rapporti con Verimatrix in materia di sicurezza dei contenuti video

(Di martedì 10 settembre 2024) La maggior rete di telecomunicazioni dell’India, con quasi mezzo miliardo di clienti, ha messo inla sua piattaformadi TV connessa con l’aiuto diAIX-EN-PROVENCE, Francia, e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–, (Euronext Paris: VMX, FR0010291245), leader nelle soluzioni diincentrate sulle persone per il moderno mondo connesso, oggi ha annunciato che Jio Platforms Ltd. (Jio), il secondo maggior operatore di rete mobile a livello mondiale (con operazioni in un solo paese), hato nettamente l’utilizzo della soluzioneContent Authority System (VCAS) diper DVB, IPTV, OTT e Multi-DRM con l’aggiunta di servizi die di distribuzione forniti dall’azienda per tutte le offerte di intrattenimentopremium di Jio, inclusa la sua piattaforma di TV connessa in rapida crescita.