Radio Goal – Questo ventennio è stato stratosferico ed ora parliamo di un Napoli che migliora

(Di martedì 10 settembre 2024) Scarlato: ”De Laurentiis voleva stabilità a livello societario e dopo vent’annidi unche. Era impensabile che tutto ciò accadesse, noi mettemmo la prima pietra su ciò che è ildi oggi” Capozucca, Corbo, Caiazza, Montervino, Scarlato e Carraro hanno partecipato asulle frequenze di Kiss Kiss. Questi i loro interventi suled altro riportati da TerzoTempo.Com: Stefano Capozucca, direttore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista esclusiva a KissKiss.it Direttore Capozucca lei conosce molto bene Cagliari, che clima troverà ildomenica pomeriggio? “Giocare a Cagliari non è mai semplice, quello stadio piccolino sempre pieno ha dato fastidio a tante squadre. Davide Nicola è un allenatore molto bravo, sicuramente starà studiando molto bene come mettere in difficoltà il”.