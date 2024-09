Precipita per 20 metri in un canalone mentre cammina in un bosco | è grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Modena, 10 settembre 2024 – Portata all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di massima gravità una 72enne di Milanota per ventiin unva in una Passo del Lupo (Sestola) insieme al marito. La coppia di coniugi, entrambi di Milano, stavando quando, intorno alle 10, è avvenuto l’incidente. L’anziana ha riportato un doloroso trauma alla schiena, non riuscendo più ad alzarsi. A dare l’allarme al 118 con il telefono, il marito. La squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino E Speleologico (Cnsas) partita da Fanano è riuscita a raggiungere la donna calandosi con le corde poiché era impossibile atterrare sul posto con l’elicottero a causa della fitta vegetazione. Sul posto anche i vigili del fuoco di Fanano.