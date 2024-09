Passavano sottobanco il denaro per giocare alle slot | denunciati i titolari di quattro sale giochi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Gallarate, 10 settembre 2024 – Licenza sospesa adel Varesotto, nei comuni di Gallarate, Arsago Seprio e Somma Lombardo;. L’attività svolta dalla Guardia di Finanza di Gallarate ha avuto inizio con lo sviluppo di un più ampio piano diramato dal Comando Provinciale di Varese e teso a verificare il rispetto delle normative antiriciclaggio e del gioco da parte delle/vlt anche a tutela dei giocatori e a contrasto della ludopatia. Infatti, sulla scorta degli ultimi dati sul gioco legale in Italia, pubblicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel 2019, emerge come nella provincia di Varese, in un solo anno, siano stati giocati oltre un miliardo di euro, pari a circa il 10 per cento delle giocate di tutta la Lombardia.