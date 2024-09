Palazzo della Libertà diventa la Casa del Cinema dell’Arte e della Cultura

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 10 settembre 2024) Bergamo. La Giunta comunale ha approvato giovedì scorso il progetto esecutivo di, che permetterà di avviare, dalla metà del mese di settembre e fino a febbraio 2025, i lavori di trasformazioneparte dell’edificio affacciato sulla piazza, in uno spazio dedicato allae al. Nei mesi scorsi, l’amministrazione in partenariato con Lab 80 Film, aveva ottenuto un finanziamento di 390.000 euro, di cui 268.000 euro destinati ai lavori di ristrutturazione e 122.000 euro per interventi di valorizzazione, a cui si aggiungono 250.000 euro cofinanziati dal Comune di Bergamo, attraverso il bando “Luoghi da rigenerare – Restituire alle comunità attraverso laluoghi abbandonati o sottoutilizzati”, promosso dalla Fondazione Cariplo.