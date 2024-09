MotoGP Marc Marquez è in piena corsa per il Mondiale E le gare asiatiche con pioggia? potrebbero aiutarlo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) Dopo aver toccato un massimo svantaggio di 83 punti dalla vetta della classifica al termine del Gran Premio d’Austria,si è rimesso inper il titoloraccogliendo la bellezza di 67 punti (su 74 disponibili) tra Aragon e Misano 1. Grazie ai risultati ottenuti negli ultimi due round, il fenomeno spagnolo del Team Gresini è adesso in terza posizione a -53 dal leader Jorge Martin e a -46 da Francesco Bagnaia quando mancano ancora sette tappe al termine della stagione. A livello aritmetico c’è tutto il tempo per colmare definitivamente il divario che lo separa dai due grandi protagonisti dell’ultimo biennio della, ma per riuscire nell’impresa dovrà sperare anche in alcune circostanze favorevoli come avvenuto negli ultimi due weekend (l’incidente di Pecco ad Aragon, le gocce died il clamoroso errore strategico di Martin domenica a Misano).