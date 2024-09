Megalopolis Francis Ford Coppola | Il film darà speranza al pubblico

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 10 settembre 2024) Il regista de Il padrino è fiducioso sul messaggio che il suo ultimo lavoro trasmetterà allo spettatore.è stato al centro del dibattito al Toronto InternationalFestival durante l'incontro con, presente alla kermesse nordamericana anche per parlare della ultima fatica. Ilsi concentra sull'utopica costruzione di New Rome. Secondo, ilpropone una visione speranzosa e trasmette un messaggio di ottimismo al. Dopo le recensioni contrastanti e le critiche al trailer che mostrava finti giudizi negativi suiprecedenti del regista,è convinto della bontà del suo progetto. Una nuova era "È un'epica romana. È un'immersione in un mondo che esiste più di quanto dovrebbe. Ovviamente,