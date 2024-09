Matrimonio da favola a Monza | scenario da sogno e tanti ospiti vip FOTO

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di martedì 10 settembre 2024) Adriano Galliani e Helga Costa hanno finalmente coronato il lorod’amore dopo 13 anni insieme, con unche ha fatto parlare l’Italia intera. La cerimonia civile (per lui sono le quarte nozze), tenutasi il 9 settembre, ha avuto luogo a, città natale dello sposo, in una cornice intima ma ricca di significato, seguita da un ricevimento spettacolare in uno degli scenari più esclusivi della Brianza. Adriano Galliani e Helga Costa: insieme dal 2011 Contrariamente a quanto si pensava, Adriano Galliani, 80 anni, amministratore delegato delCalcio, e Helga Costa, 57 anni, hanno optato per uncivile presso la sala giunta del Comune di. “Una scelta di cuore,” ha dichiarato la sorella dello sposo, Rita Galliani, spiegando cheè la città dove Adriano ha iniziato la sua carriera come geometra comunale negli anni Sessanta.