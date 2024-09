L’invenzione della bellezza | il segreto per non invecchiare è morire prima

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 10 settembre 2024) Ho 43 anni e l’altro giorno, guardandomi allo specchio, mi sono accorta che la mia faccia, crac, è caduta. È successo all’improvviso: il giornoera su, poi non più! Nulla di straordinario: trattasi di fisiologico processo di deperimento che avviene nelle cellule e nei tessuti con l’avanzare dell’età. In due parole: sto invecchiando. Ovviamente non è successo davvero da un giorno all’altro. Ci sono stati segnali, indizi che negli anni ho ignorato con studiata noncuranza, mentre con qualche magia formato siero o make up ho tentato senza troppa convinzione di contenere l’inevitabile. Senza riuscirci, ovvio; ma pure senza troppi patemi d’animo.