Lascito solidale ad ANT un aiuto concreto per supportare i malati oncologici e le loro famiglie

(Di martedì 10 settembre 2024) Solidarietà, fiducia, amore per il prossimo, gratitudine. Questi sono solo alcuni dei sentimenti che animano chi decide di devolvere una un Ente del terzo settore. Una scelta intrapresa – fortunatamente – sempre da più persone, che desiderano continuare a fare del bene anche dopo lamorte. In modo, tangibile, reale. ANT, ogni giorno da quasi 50 anni accanto aidi tumore guarda le foto Scegliere di nominare un Ente non profit tra i propri eredi con untestamentario è un atto di speranza straordinario.