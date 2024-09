Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 10 settembre 2024) L’incontro tra il dittatoreVladimir Putin e il vice primo ministro serbo Aleksandar Vulin, svoltosi ai margini dell’Eastern Economic Forum di Vladivostok, ha rinsaldato la partnership tra Belgrado e Mosca allontanando lada Bruxelles. Vulin ha spiegato che la nazione balcanica, sotto la leadership del presidente Aleksandar Vucic, non diventerà mai un membroNato, non imporrà mai sanzioni contro la Russia e impedirà che il proprio territorio venga utilizzato per condurre azioni contro il Cremlino. Vulin ha chiarito che «lanon fa e non farà parte dell’isteria anti-Russa», che la nazione balcanica rispetta Mosca e che l’Eastern Economic Forum ha evidenziato come sia sbagliato e stupido provare a isolare il Cremlino.