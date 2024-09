La Wada non presenta ricorso Sinner prosciolto definitivamente da ogni accusa di doping

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 10 settembre 2024) AGI - L'Agenzia mondiale anti) non ha fattocontro il tennista Jannikper il caso Clostebol. Lo apprende l'AGI da fonti dell'antimondiale. Il termine per ilera la mezzanotte di ieri, 9 settembre 2024.  Per il numero 1 al mondo i guai con l'antisono cominciati a causa di uno spray assunto indirettamente dalle mani del suo fisioterapista che lo ha trattato. Una doppia positività a una sostanza anabolizzante - metaboliti del Clostebol (bassi livelli, meno di un miliardesimo di grammo) - vietata dal Codice mondiale anti. Un tribunale indipendente che aveva esaminato il caso, aveva assoltoperché "senza alcuna colpa o negligenza".