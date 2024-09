La guerra sul Golf club | Campo troppo grande Riprendiamoci il verde

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Ha superato le 1.400 firme la petizione promossa dal Comitato per il Parco per chiedere al presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza di non rinnovare all’utilizzo di 95 ettari di, ripristinando il bosco. Ora gli attivisti attendono la firma della convenzione di partenariato pubblico-privato tra Consorzio e. Non sarà più una concessione, ma una partnership, cioè una collaborazione che, sulla carta, spinge ilMilano (nel caso si aggiudicasse il bando che non ha ancora una data o una scadenza) a diventare compartecipe delle responsabilità di valorizzazione e gestione degli spazi. Questa soluzione piace ancora meno agli attivisti green: "Il partenariato – lamentano – si traduce in una perdita di autorità dell’ente pubblico".