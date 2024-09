Juan Carlos | il ritorno in Spagna per un triste eventi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 10 settembre 2024) Ancora una volta il re emeritoha fattoin. Come era stato anticipato dalla rivista Hola!, Donè tornato nel suo Paese di origine appena qualche giorno fa, anche se non in occasione del Campionato Europeo della classe 6 metri organizzato dal Real Club Nautico de Sanxenxo nell’estuario di Pontevedra. Ancora una volta, dunque, il sovrano emerito ha viaggiato per tristi circostanze. Anche se la Casa Real dinon aveva annunciato ildiin, il padre di Felipe VI è tornato nella sua patria per un evento poco felice. L’ex sovrano, infatti, ha fattoper dire addio al suo amato nipoteGomez-Acebo. Il secondo dei figli dell’Infanta Pilar e di Luis Gomez-Acebo è morto il 12 agosto, al termine di una lunga malattia.